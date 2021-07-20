Почти полмиллиона заразившихся - Минздрав представил данные по COVID-19

Всего в стране подтверждено 499 111 случаев.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 19 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 4889 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султан - 1282,

в городе Алматы - 629,

в городе Шымкент - 388,

в Акмолинской области - 180,

в Актюбинской области - 88,

в Алматинской области - 147,

в Атырауской области - 291,

в ВКО - 95,

в Жамбылской области - 116,

в ЗКО - 108,

в Карагандинской области - 690,

в Костанайской области - 133,

в Кызылординской области - 120,

в Мангистауской области - 189,

в Павлодарской области - 179,

в СКО - 94,

в Туркестанской области - 160.

Всего в стране подтверждено 499 111 случаев.

В Казахстане 2038 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан - 148,

в городе Алматы - 375,

в городе Шымкент - 76,

в Акмолинской области - 123,

в Актюбинской области - 98,

в Алматинской области - 37,

в Атырауской области - 155,

в ВКО - 33,

в Жамбылской области - 88,

в ЗКО - 298,

в Карагандинской области - 206,

в Костанайской области - 80,

в Кызылординской области - 45,

в Мангистауской области - 26,

в Павлодарской области - 159,

в СКО - 55,

в Туркестанской области - 36.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 433 994 человека.

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