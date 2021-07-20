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Почти полмиллиона заразившихся - Минздрав представил данные по COVID-19

Фото: gettyimages.com 20 июля 2021, 08:00

Всего в стране подтверждено 499 111 случаев.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 19 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 4889 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в городе Нур-Султан - 1282,
  • в городе Алматы - 629,
  • в городе Шымкент - 388,
  • в Акмолинской области - 180,
  • в Актюбинской области - 88,
  • в Алматинской области - 147,
  • в Атырауской области - 291,
  • в ВКО - 95,
  • в Жамбылской области - 116,
  • в ЗКО - 108,
  • в Карагандинской области - 690,
  • в Костанайской области - 133,
  • в Кызылординской области - 120,
  • в Мангистауской области - 189,
  • в Павлодарской области - 179,
  • в СКО - 94,
  • в Туркестанской области - 160.

Всего в стране подтверждено 499 111 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2038 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан - 148,
  • в городе Алматы - 375,
  • в городе Шымкент - 76,
  • в Акмолинской области - 123,
  • в Актюбинской области - 98,
  • в Алматинской области - 37,
  • в Атырауской области - 155,
  • в ВКО - 33,
  • в Жамбылской области - 88,
  • в ЗКО - 298,
  • в Карагандинской области - 206,
  • в Костанайской области - 80,
  • в Кызылординской области - 45,
  • в Мангистауской области - 26,
  • в Павлодарской области - 159,
  • в СКО - 55,
  • в Туркестанской области - 36.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 433 994 человека.

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