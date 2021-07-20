Почти полмиллиона заразившихся - Минздрав представил данные по COVID-19

Всего в стране подтверждено 499 111 случаев.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 19 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 4889 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
- в городе Нур-Султан - 1282,
- в городе Алматы - 629,
- в городе Шымкент - 388,
- в Акмолинской области - 180,
- в Актюбинской области - 88,
- в Алматинской области - 147,
- в Атырауской области - 291,
- в ВКО - 95,
- в Жамбылской области - 116,
- в ЗКО - 108,
- в Карагандинской области - 690,
- в Костанайской области - 133,
- в Кызылординской области - 120,
- в Мангистауской области - 189,
- в Павлодарской области - 179,
- в СКО - 94,
- в Туркестанской области - 160.
Всего в стране подтверждено 499 111 случаев.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 2038 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
- в городе Нур-Султан - 148,
- в городе Алматы - 375,
- в городе Шымкент - 76,
- в Акмолинской области - 123,
- в Актюбинской области - 98,
- в Алматинской области - 37,
- в Атырауской области - 155,
- в ВКО - 33,
- в Жамбылской области - 88,
- в ЗКО - 298,
- в Карагандинской области - 206,
- в Костанайской области - 80,
- в Кызылординской области - 45,
- в Мангистауской области - 26,
- в Павлодарской области - 159,
- в СКО - 55,
- в Туркестанской области - 36.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 433 994 человека.
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