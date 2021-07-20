Елбасы: Курбан айт - светлый праздник

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Праздник особое значение для всех казахстанцев, так как в его основе лежат моральные и духовные ценности, которые способствуют упрочению единства и уважения между людьми различных национальностей и религий, - Нурсултан Назарбаев.
Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт Елбасы.
Дорогие соотечественники!
От всей души поздравляю вас со священным праздником Курбан айт!
Курбан айт - светлый праздник, призывающий людей к миру и единству, добру и милосердию.
Он имеет особое значение для всех казахстанцев, так как в его основе лежат моральные и духовные ценности, которые способствуют упрочению единства и уважения между людьми различных национальностей и религий.
В этот светлый день мы стремимся творить благие дела, совершенствоваться духовно и помогать нуждающимся.
Сегодня Курбан айт является символом добра, укрепления мира и согласия в нашей стране. Уверен, что так будет и в дальнейшем.
В этот священный праздник желаю всем счастья, мира и благополучия!
С праздником Курбан айт!
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