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Мощный взрыв на заводе в центре Китая попал на видео

Фото: ettoday.net 20 июля 2021, 09:01

На место инцидента прибыли сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям провинции. Информация о пострадавших не поступала.

Мощный взрыв прогремел в ночь на 20 июля на заводе в китайской провинции Хэнань в центральной части страны, передает zakon.kz.

Об этом сообщает газета Global Times со ссылкой на местные СМИ.

По ее данным, взрыв сопровождался громкими звуками и открытым пламенем. На место происшествия прибыли сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям провинции. Global Times не уточняет, о каком заводе идет речь.

На место инцидента прибыли сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям провинции. Информация о пострадавших не поступала.

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