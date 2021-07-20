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78 человек скончались от КВИ и пневмонии в Казахстане

Фото: cambofox.com 20 июля 2021, 09:09

На 20 июля лечение от КВИ продолжают получать 61 627 человек.

Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 20 июля предоставили в Минздраве РК, сообщает zakon.kz.

За сутки в Казахстане от коронавируса и пневмонии скончались 78 человек.

На 20 июля лечение от КВИ продолжают получать 61 627 человек (60 055 КВИ+ и 1 572 КВИ-), из них:

  • в стационарах находятся 18 836 пациентов,
  • на амбулаторном уровне - 42 791 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии - 1130 пациентов,
  • в состоянии крайней степени тяжести - 244 пациента,
  • на аппарате ИВЛ - 162 пациента.

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