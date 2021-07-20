78 человек скончались от КВИ и пневмонии в Казахстане

Приложение zakon.kz
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На 20 июля лечение от КВИ продолжают получать 61 627 человек.
Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 20 июля предоставили в Минздраве РК, сообщает zakon.kz.
За сутки в Казахстане от коронавируса и пневмонии скончались 78 человек.
На 20 июля лечение от КВИ продолжают получать 61 627 человек (60 055 КВИ+ и 1 572 КВИ-), из них:
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
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