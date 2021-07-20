Сергей Ахметов: как переехать из аула и начать работать с NASA

Как парень из маленького аула добился невероятных успехов в работе с большими данными.

Сергей Ахметов - 31-летний предприниматель, топовый специалист в области больших данных. Мог ли простой парень из аула когда-нибудь предположить, что достигнет высот в IT-сфере? О своем пути к успеху Сергей рассказал порталу zakon.kz.

Сергей родился и вырос в одном из аулов Алматинской области. В поселке была единственная школа на казахском языке, где он и учился.

С детства Сергей любил музыку: в доме культуры районного центра он учился играть на музыкальных инструментах - домбре, пианино, кобызе. Учитель, заметив талант мальчика, пригласил его выступать в оркестре, где тот стал самым маленьким по возрасту музыкантом. Выступал Сергей и на музыкальных конкурсах, откуда всегда возвращался с дипломами первой степени.

Вспоминая то время, Сергей рассказывает, что хотел стать композитором. Его родители рано скончались, мальчика воспитывали бабушка с дедушкой. Именно музыка помогала парню переживать боль утраты в моменты отчаяния.

Дедушка внес огромный вклад в мое воспитание, многому меня научил. Он всегда говорил, как важно быть честным и жить по совести, что значит быть мужчиной. Тогда мы разводили скот, я всегда помогал дедушке, мы ездили на поле, косили сено, – рассказывает Сергей Ахметов.

За продуктами их семья ездила в районный центр раз в месяц на автобусе, если везло, то на такси. Тогда Сергей мечтал, как однажды купит дедушке машину, представлял, как тот обрадуется, как они будут ездить вместе.

Дедушка умер, когда Сергей учился в 5 классе. Мальчик остался вдвоем с бабушкой, которая работала в школе учителем русского языка и литературы.

Бабушка полностью отдавалась работе в школе, посвящала себя ученикам. Зарплата учителя в то время была маленькой, мы многого не могли себе позволить, - вспоминает Сергей.

Он рассказывает, что у него была бешеная мотивация добиться успехов в профессии и зарабатывать деньги, чтобы стать опорой для бабушки, чтобы она ни в чем не нуждалась.

В старших классах начались уроки информатики, которые сразу заинтересовали Сергея. Учитель информатики Максат агай, заметив его талант и упорство, стал проводить с ним дополнительные уроки. Уже в школе они проходили сложные темы программирования, которые изучают в университете.

Закончив школу, Сергей переехал в Алматы.

У меня была мечта стать айтишником. Я собрал свои вещи в одну сумку, купил билеты на автобус и приехал в город. Тогда Алматы казался мне чем-то вроде Нью-Йорка. Автобус высадился на Сайране и я шел пешком, держа в руках свою спортивную сумку, - вспоминает Сергей.

Чтобы купить ноутбук, он устроился на работу асфальтоукладчиком.

В 35-градусную жару клали асфальт по проспекту Абылай хана. С ребятами мы жили во времянках, но я никогда не жаловался - знал, что у меня есть цель, к которой я иду, - говорит Сергей.

Накопив денег на свой первый ноутбук, Ахметов начал заниматься ремонтом компьютеров. Тогда Сергей жил в общежитии в районе аэропорта. Он развешивал объявления о ремонте компьютеров по всему городу. Бывало, поступали звонки с другого конца Алматы, и Сергей ездил на автобусах с пересадками или шел пешком, чтобы заработать 3-5 тысяч тенге.

Сейчас люди, особенно молодые, жалуются на недостаток мотивации. На то, что все коррумпировано и устроиться на хорошую работу не получается. Поверьте, сложно - это когда не можешь сказать "мама" и "папа", не можешь приехать к родителям, обнять их. А все остальное, это отговорки, такие пустяки. На протяжении всей жизни мне помогает вера в Аллаха, в любые моменты своей жизни, сложные и трудные, я полагаюсь на его волю, - говорит Сергей.

Вспоминая 2007-2009 годы, когда в Казахстане началась цифровизация, Сергей Ахметов рассказывает, что любой айтишник начинал с того, что делал сайты и продавал их.

Тогда он познакомился с другими талантливыми специалистами, с которыми впоследствии создал компанию. Ребята писали программы, на них стали выходить крупные заказчики, пошли первые серьезные контракты.

Я купил первую машину, квартиру, привез бабушку в город. Помню, как в первый раз повел ее в дорогой ресторан. Бабушка, увидев цены в меню, долго сокрушалась, говорила, что за цену одного стейка можно купить 5 килограммов мяса на базаре. Я сказал, чтобы она не смотрела на цены и выбрала то, что ей хочется. Бабушка очень гордилась мной, рассказывала подругам в ауле о моих успехах, мне было очень приятно, - вспоминает Сергей.

Сейчас у Сергея Ахметова компания, которая занимается работой с большими данными (big data). По его словам, обработка больших массивов данных - одно из самых перспективных направлений в IT.

Мы одни из первых в Казахстане начали работать с международными компаниями на аутсорсинге, в прошлом успели поработать с NASA, P&G, Sony и другими. Вообще об IT-сфере очень много мифов. Люди не до конца понимают, что мы делаем. Мой друг, сильнейший программист, рассказывал историю, как на тое познакомился с девушкой и танцевал с ней вальс. Когда она услышала, что он айтишник, последовала фраза: "Ах, да, делать телефоны это очень перспективно сейчас", – смеется Сергей.

Он отмечает, что в IT очень много направлений - data-инженеры, фронтэнд/бэкэнд разработчики, тестировщики, аналитики данных и многие другие.

Еще один миф: любой, освоив код, может стать специалистом. Крутой айтишник - это талант, также как в музыке и спорте. Это логика, код ведь одинаковый, ничего сверхъестественного в нем нет. Крупные компании, такие как Google и Facebook, при приеме смотрят больше не на уровень кодинга, а на знание алгоритмов. Алгоритмы - колоссальная вещь в IT. Нужна компетентность, знание базовых вещей, логическое мышление, глобальный взгляд на продукт, - считает Сергей.

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