Специалист предупредил о последствиях отказа от второй дозы вакцины

Особенно страшен таким людям новый штамм "дельта".

При прохождении лишь первого этапа вакцинации от коронавирусной инфекции полноценный иммунный ответ на вирус не формируется, сообщает zakon.kz.

Таким образом, получившие одну дозу прививки не могут считать себя защищенными от болезни, рассказал в интервью радио Sputnik доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

Это неправильно с точки зрения эпидемиологии. Прививка одним компонентом дает более слабый иммунитет. Алексей Аграновский

По его словам, те, кто получил только одну дозу вакцины, остаются уязвимы. Особенно страшен таким людям новый штамм "дельта".

Причина в том, что этот штамм не полностью нейтрализуется вакциной, которая делалась под уханьский тип вируса.

Чтобы получить максимально возможную защиту, надо вакцинироваться по схеме и не пытаться импровизировать, заключил профессор кафедры вирусологии.

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