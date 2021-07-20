Места силы – фотографии святынь со всего мира

С древних времен некоторые места и сооружения обладали особым притяжением для миллиардов людей по всему миру. Легенды и современные истории рассказывают об их необычайной силе исцелять тело, просвещать разум и вдохновлять сердце. А еще они зачастую восхищают и ошеломляют красотой и грандиозностью.

На протяжении долгой череды цивилизаций неизменным оставался один феномен: постоянное использование мест силы одной культурой за другой. Доисторические и исторические культуры приходили и уходили, но духовный магнетизм мест силы превосходил человеческую эпоху. Все крупные религии - христианство, буддизм, ислам, индуизм, даосизм, иудаизм - узурпировали священные места более ранних культур и сделали их собственными, сообщает zakon.kz.

Фотографов такие уголки всегда привлекали. К примеру, Кенро Идзу (Kenro Izu) на протяжении трех десятилетий объездил пять континентов, создавая свой фотопроект "Священные места" (Sacred Places). Некоторые из запечатленных объектов являют собой величайшие архитектурные достижения человечества и числятся среди жемчужин списка Всемирного наследия человечества.

Священными могут быть не только чудеса рукотворной инженерии, но и природные памятники, пики гор, озера, пещеры, валуны. Такие почитаемые разными культурами и религиями места - тема фотографий для нашей пополняющейся подборки.

Архитектурные чудеса Афинского Акрополя, Греция. Фотограф - Райнер Ункель

Большой Салбыкский курган, Хакасия. Памятник тагарской культуры, самый крупный мегалитический курган бассейна Среднего Енисея. Фотограф - Андрей Зайченко

Эйвбери - культовый объект позднего неолита и ранней бронзы. Графство Уилтшир, Англия. Фотограф - Хартмут Криниц

Эксерские камни в Тевтобургском Лесу, Северный Рейн-Вестфалия, Германия

Эльбрус на рассвете, вид с плато Бермамыт. Фотограф - Федор Лашков

Город инков Мачу-Пикчу, Перу. Фотографы - Дайан Кук и Лен Дженшел

Кафедральный собор св. Магнуса на Оркнейских островах, Шотландия. Фотограф - Джим Ричардсон

Каменные спиралевидные лабиринты на Соловецких островах, Архангельская область, Белое море, Россия. Фотограф - Юлия Маркова

Кельтская часовня святого Гована в скалах Пембрукшира, Уэльс, Англия. Фотограф - Джим Ричардсон

Храм Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри ("Священный священных"), Египет. Фотограф - Кеннет Гаррет

Храм Солнца - крымский "стоунхендж", самое популярное мифическое место силы в Крыму. Фотограф - Алексей Сулоев

Храм Солнца в Мачу-Пикчу и вид на Священную долину инков (Урубамба). Фотограф - Эрика Скогг

Мегалиты Стеннеса на Мейнленде, самом большом острове в архипелаге Оркнейских островов, Шотландия. Фотограф - Джим Ричардсон

Остров Ольхон - сакральный центр северного шаманского мира, обиталище грозных духов озера Байкал. Фотограф - Дмитрий Балакирев

Рассветный туман вокруг замка Мон-Сен-Мишель, Франция. Фотограф - NataPoda

Шаман-скала (Камень-храм) - одна из святынь Азии. Мыс Скала Шаманка, остров Ольхон, озеро Байкал. Фотограф - Сергей Демков

Скальное плато Сигирия ("Львиная скала") в самом центре острова Шри-Ланка. Фотограф - Филипп Мишель

Церковное поселение острова Девениш на озере Лох-Эрн было основано в VI веке, а в 837 году разграблено викингами. Северная Ирландия. Фотограф - Хартмут Криниц

Вход в руины буддийского храма древнего города Полоннарува, Шри-Ланка. Фотограф - Роберт Хардинг

Источник: Cameralabs

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