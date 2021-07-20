Погибшие осужденные в Актау: видео с места обрушения

Ситуация находится на особом контроле руководства МВД.

Частичное обрушение общежития в Актау, где находились десять заключенных, произошло 19 июля около 16:00. Появилось видео с места происшествия, сообщает zakon.kz.

Видео опубликовал портал Lada.kz.

В результате от полученных травм скончались двое осужденных, состояние остальных удовлетворительное. Для обследования потерпевшие вывезены в больницу. В Комитете УИС организован круглосуточный колл-центр для родственников осужденных по номеру: 8 (7172) 72-30-40 (Нур-Султан), 8-776-677-80-77.

По данному факту начато досудебное расследование, проводится служебная проверка.

Ситуация находится на особом контроле руководства МВД.

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