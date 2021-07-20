Президент совершил обряд жертвоприношения онлайн

Глава государства провел обряд через сайт qurban2021.kz, - пресс-секретарь Президента Берик Уали.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в священный праздник Курбан айт совершил обряд жертвоприношения онлайн, сообщает zakon.kz.

Глава государства провел обряд через сайт qurban2021.kz, рассказал пресс-секретарь Президента Берик Уали в Facebook.

Из-за пандемии коронавируса мусульмане страны в этом году снова совершают удаленное жертвоприношение через сайт qurban2021.kz, созданный ДУМК.

Еще раз с праздником любви и добра, добра и добра!

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