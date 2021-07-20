МОК впервые с 1894 года изменил девиз Олимпийских игр

Теперь девиз будет звучать "Быстрее, выше, сильнее - вместе".

На сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Токио единогласным решением был утвержден новый девиз Олимпийских игр, сообщает zakon.kz.

Теперь девиз будет звучать "Быстрее, выше, сильнее - вместе" (на латыни: citius, altius, fortius - communis).

Это эпохальное событие, - заявил глава МОК Томас Бах.

Прежний девиз был утвержден еще в 1894 году решением первого олимпийского конгресса.

Игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Первоначально соревнования должны были состояться еще летом 2020-го, но из-за пандемии Олимпиаду было решено перенести.

Фраза из трех слов впервые была сказана французским священником Анри Дидоном на открытии спортивных соревнований в его колледже. Эти слова понравились барону Пьеру де Кубертену, посчитавшему, что именно они отражают цель атлетов всего мира. Этот девиз в первоначальной форме "citius, fortius, altius" был утвержден первым олимпийским конгрессом в 1894 году (с упоминанием авторства Дидона) и появился на титульной странице первого выпуска официального бюллетеня МОК, вышедшего в июле 1894 года.

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