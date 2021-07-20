Президентом Перу стал бывший учитель

Президент страны Франсиско Сагасти официально поздравил своего преемника с победой.

Национальная избирательная коллегия Перу официально объявила Педро Кастильо победителем президентских выборов, сообщает zakon.kz.

Комиссия утвердила результат, согласно которому Кастильо поддержали 50,12% избирателей, передает ТАСС.

С соответствующим объявлением выступила в понедельник Национальная избирательная коллегия южноамериканской республики.

Соперником бывшего сельского учителя школы была Кейко Фухимори - дочь бывшего президента Альберто Фухимори. Расстояние между ними составляет всего 0,23 процента от общего числа голосов. И хотя дюжина международных наблюдательных миссий пришла к выводу, что день голосования был справедливым и демократичным, Фухимори осудил мошенничество и обвинил правительство в его сокрытии.

Президент страны Франсиско Сагасти официально поздравил своего преемника с победой.

Провозгласить победителями выборов президента и вице-президента представителей партии "Свободное Перу" Хосе Педро Кастильо Терронеса и Дину Эрсилию Буларте Сегарра. генсекретарь избирательной коллегии страны Лурдес Рита Варгас Уаман

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