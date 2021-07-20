Число погибших при обрушении общежития в Актау достигло трех

Департамент полиции Мангистауской области начал досудебное расследование.

После частичного обрушения общежития в учреждении ГМ-172/6 департамента УИС по Мангистауской области трое заключенных скончались на месте от травм. Еще восемь осужденных пострадали, передает zakon.kz.

Для оказания своевременной медицинской помощи пострадавших доставили в больницу, четверых пострадавших после осмотра уже вернули в учреждение, так как они не нуждаются в госпитализации. За состоянием оставшихся четверых пострадавших наблюдают врачи. Один из пострадавших находится в стабильно тяжелом состоянии, трое получили различные травмы средней степени тяжести. Пострадавшим осужденным предоставлена возможность поговорить с родными посредством видеосвязи. Сегодня утром госпитализированных осужденных в больнице посетили заместитель министра внутренних дел Арыстангани Заппаров и председатель Комитета УИС Жанат Ешмагамбетов, - рассказали "Ладе" в Комитете уголовно-исполнительной системы МВД РК.

Представители Комитета УИС выразили искренние соболезнования родным и близким погибших. Согласно сообщению, пострадавшим осужденным и семьям погибших оказывают всю необходимую помощь.

Департамент полиции Мангистауской области начал досудебное расследование по статье 278 части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан - "Недоброкачественное строительство, повлекшее смерть людей", назначена соответствующая экспертиза. Также специальная комиссия проводит техническое обследование всех зданий на территории данного учреждения УИС. Ситуация находится на особом контроле руководства МВД, - сообщили в комитете.

О том, что в одной из колоний Мангистауской области обрушилось общежитие, стало известно 19 июля.

Позже в Сети появились фото и видео с места происшествия.

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