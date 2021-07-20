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Парня обвиняют в незаконном оформлении онлайн-займов на сослуживцев в ВКО

Фото: pixabay.com 20 июля 2021, 16:31

Начато досудебное расследование.

23-летний уроженец Жамбылской области воспользовался персональными данными знакомых и получил займы на сумму более 400 тыс. тенге, передает zakon.kz.

По информации пресс-службы ДП ВКО, cотрудниками криминальной полиции Левобережного ОП УП Усть-Каменогорска в ходе оперативных мероприятий был установлен и задержан 23-летний уроженец Жамбылской области. Молодой человек, работая в рядах Вооруженных сил РК, войдя в доверие сослуживцев, воспользовался их персональными данными. Он оформил на их имена онлайн-займы в микрофинансовых организациях. Материальный ущерб потерпевшим составил более 400 тыс. тенге, - пишет YK-news.kz.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 190 ч. 2 УК РК (Мошенничество).

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