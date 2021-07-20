Морская инсталляция из пластиковых крышек в Караганде восхитила соцсети

Материал для уличного шедевра помогали собирать неравнодушные карагандинцы.

Карагандинский художник Павел Король из обычных пластиковых крышек создает своими руками мозаику во дворе, передает zakon.kz.

По задумке была только черепаха в море, но синих крышек не хватало (простите нас, Павел) и художник нашел креативный выход - добавил спрута и медузу. Вот так пластик не в море травит водных обитателей, а сам стал кусочком моря и радует обитателей городских, - пишет Instagram-паблик belsendiazamat.

Как уточняется, "Море" - последняя дворовая мозаика художника. Далее он планирует сконцентрироваться на уходе за цветами. Павел рассадил их повсюду во дворе, который, по словам очевидцев, теперь больше похож на парк.

К слову, материал для уличного шедевра помогали собирать неравнодушные карагандинцы.

Пользователи соцсети позитивно отреагировали на необычное для города украшение:

Черепаха станет достопримечательностью! Очень красиво! Подскажите, пожалуйста, с чего начать такую черепашку. Хотим во дворе сделать. Какая красота! А я все никак не могла понять - зачем же крышки нужны!

Публикация от Активные жители Караганды (@belsendiazamat)

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