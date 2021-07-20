Власти Израиля обвинили в антисемитизме американское мороженое

Министр иностранных дел страны Яир Лапид назвал шаг Ben&Jerry позорной капитуляцией перед антисемитизмом.

Власти Израиля ответили на заявление американской компании Ben&Jerry's, которая отказалась поставлять свою продукцию на территорию еврейского государства, обвинив ее в антисемитизме, передает zakon.kz.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что этот шаг был "неправильным с моральной точки зрения" и окажется "неправильным с финансовой точки зрения". Министр иностранных дел страны Яир Лапид назвал шаг Ben&Jerry позорной капитуляцией перед антисемитизмом, - пишет lenta.ru.

19 июля компания Ben & Jerry's заявила, что прекратит продажу своего мороженого на оккупированных Израилем Западном берегу и Восточном Иерусалиме. В официальном заявлении компания высказала свою позицию, указав, что продавать мороженое на "оккупированной палестинской территории" несовместимо с ее ценностями и что такое решение отражает озабоченность "фанатов и надежных партнеров".

Западный берег и Восточный Иерусалим находятся под контролем Израиля со времен войны на Ближнем Востоке 1967 года. Палестина называет Восточный Иерусалим (Аль-Кудс) оккупированной территорией, что подкреплено резолюциями СБ ООН, Израиль же считает Иерусалим своей единой и неделимой столицей, - резюмируется в сообщении.

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