Годовалый ребенок умер от COVID-19 в СКО

Только через родителей вирус мог попасть к ребенку, говорят врачи.

Врачи утверждают, что летального случая можно было бы избежать, передает zakon.kz.

Сейчас лечение от коронавируса получают почти 400 североказахстанцев, 11 - в крайне тяжелом состоянии и подключены к ИВЛ. В Управлении здравоохранения отметили, что в инфекционных стационарах области нет ни одного пациента, вакцинированного от COVID-19. За последние три дня от коронавируса умерли четыре человека, один из них - ребенок, которому было всего 14 месяцев. В Управлении здравоохранения региона выразили мнение о том, что летального исхода можно было избежать, если бы родители и близкие люди получили вакцину от КВИ. Только через них вирус мог попасть к ребенку, пишет 7152.kz.

Как уточняется, ежедневно в реанимацию инфекционных стационаров региона поступает не менее семи человек, сейчас на больничных койках лежат 28 североказахстанцев в тяжелом состоянии. Загруженность инфекционных мест выросла с 27% до 47% с первого июля.

Вакцинированный человек может заразиться коронавирусной инфекцией, но он перенесет ее в бессимптомной или легкой форме. Полноценный иммунитет формируется только через 45 дней после получения второго компонента прививки. Чтобы в Северном Казахстане выработался коллективный иммунитет, вакцинироваться должно не менее 311 тыс. местных жителей. Важно понимать, что вакцинация может спасти чью-то жизнь, а халатность - обернуться смертью, - говорится в сообщении.

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