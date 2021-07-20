Девушка пыталась спрыгнуть с моста из-за ссор с мужем в Туркестане

Один из полицейских быстро подбежал и крепко схватил женщину, которая уже свесила ногу с моста.

Полицейским удалось спасти 22-летнюю девушку благодаря звонку сестры, передает zakon.kz.

Ночью около 23:00 сестра позвонила по телефону и рассказала, что устала от жизни. Я стала отговаривать ее и узнала, где она находится. Затем сообщила на пульт 102 и попросила помощи у полицейских. Сама сразу же побежала на место происшествия, - приводит слова очевидца otyrar.kz.

Стражи порядка оперативно отреагировали на сообщение и выехали на место. Один из полицейских подбежал и крепко схватил женщину, которая уже свесила ногу с моста.

Как выяснилось, пытавшаяся покончить с жизнью жительница областного центра недавно вышла замуж. Она решила совершить самоубийство на почве семейных ссор. Сестра спасенной выразила огромную благодарность полицейским.

Хочу сказать большое спасибо полицейским, в особенности Ерсултану Куанышу. Также благодарю начальника ДП Туркестанской области Кайрата Дальбекова. В такой трудный момент я убедилась, что полицейские - наша защита, - сказала жительница Туркестана.

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