Какие машины меньше нагреваются в жару

Формально самым прохладным действительно стал белый УАЗ "Патриот", а самым нагретым - салон черной Mazda3.

Белорусский портал провел эксперимент, чтобы выяснить, какие автомобили нагреваются в жару меньше, передает zakon.kz.

Расхожая истина гласит: светлые автомобили нагреваются в жару меньше, чем темные. Установившаяся повсеместно погода позволила проверить эту теорию практикой. И она подтвердилась, но только в плане нагрева кузовов. А вот по ситуации в салоне, как говорится, есть нюансы. И они весьма любопытные, - пишет портал rg.ru.

Отмечается, что температура крыш белых машин составила по показаниям пирометра 46 градусов, серебристых - от 49 до 56, золотисто-коричневых - 59, синих - до 61, а черных - от 67 до 75 градусов. Однако "при существенной разнице между светлыми и темными машинами в нагреве кузовного металла в салонах автомобилей разбежка оказалась не такой уж большой".

Формально самым прохладным действительно стал белый УАЗ "Патриот", а самым нагретым - салон черной Mazda3. Но результаты показали, что дело не только в цвете кузова.

Так, разница температур внутри серебристой Audi A6 и черного Volkswagen Passat, припаркованных примерно одинаково, составила один градус. А в том же Passat и Renault Talisman аналогичного оттенка оказалось прохладнее, нежели в серебристом BMW E34.

Вывод, который сделали экспериментаторы, прост и, по большому счету, не требовал столь тщательных замеров на жаре. Вне зависимости от цвета кузова машину лучше не оставлять долго на палящем солнце. Но если сделать это пришлось, то правильнее парковать ее так, чтобы на автомобиль светило в основном сзади. Если же лучи падают на торпедо, особенно из темного пластика, то передняя панель может разогреться до 80 градусов, а потом долго остывать, делясь теплом с остальной частью салона, - резюмируется в сообщении.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!