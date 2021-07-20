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Казахстанец вышел в финал юниорского чемпионата мира по борьбе в Венгрии

Фото: olympic.kz 20 июля 2021, 21:55

В главной схватке ему предстоит сразиться с Магомедом Байтукаевым из России.

В Венгрии стартовал юниорский чемпионат мира по борьбе. Казахстанские борцы вольного стиля успешно выступают на турнире, передает zakon.kz.

Нурланбек Абдинур (55 кг) вышел в финал мировых соревнований. В главной схватке ему предстоит сразиться с Магомедом Байтукаевым из России, - сообщает Национальный олимпийский комитет РК.

Нурданат Айтанов (48 кг) и Алихан Кусаинов (110 кг) поборются за бронзовые медали чемпионата мира.

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