Житель Павлодарской области госпитализирован в результате взрыва газового баллона

Пострадавший находится в первой городской больнице.

На месте ЧП работали четыре человека личного состава и одна единица техники областного департамента по ЧС, передает zakon.kz.

При проверке газового бытового баллона емкостью 27 литров открытым огнем произошло возгорание газо-воздушной смеси без разрушения и дальнейшего распространения огня. Мужчина, 1956 года рождения, получил ожоги, - рассказали Pavlodarnews.kz в ДЧС.

Как уточняется, сообщение о вспышке газового баллона в одном из частных домов по улице Комсомольская в селе Кеменгер Павлодарского района поступило 20 июля в 15:14 на пульт "101".

Пострадавший находится в первой городской больнице Павлодара.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!