Иртыш заметно обмелел в Омске

Как отмечается, экологическое бедствие городу не грозит.

Только за пару дней уровень воды снизился сразу на два метра, передает zakon.kz.

Уровень реки начал опускаться еще в начале июня и на сегодня достиг околорекордных значений. Вода опустилась до отметки в минус 141 см при норме 55 см. Если тенденция будет продолжаться, то временно может быть парализовано судоходство по Иртышу, - сообщают "Вести".

Как отмечается, экологическое бедствие городу не грозит. С 6 июля уровень Иртыша понизился на три метра.

Между тем, по многолетним наблюдениям, в эти даты река регулярно понижается, так что переживать не стоит, - резюмируется в сообщении.

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