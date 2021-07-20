12 постов установили на въездах в Алматы

784 заявки поступили на онлайн-жертвоприношение в городе.

Чтобы не завозили в город скот на убой, до 22 июля на постах будут дежурить группы. Совершить обряд жертвоприношения горожанам рекомендуют онлайн, передает zakon.kz со ссылкой на телеканал "Хабар 24".

Как бы сильно пандемия не мешала нам жить, я думаю, что жертвоприношение онлайн - самый оптимальный вариант. Во-первых, заказчик не потратит своего времени, побережет свое здоровье, оставаясь дома. А мясо с жертвоприношения нуждающимся людям доставляют волонтеры, - говорит главный имам Алматы Толеби Оспан.

Отмечается, что всего за несколько часов волонтеры Центральной мечети Алматы доставили жертвенное мясо 400 семьям. Особые требования предъявляются к мясникам. Все они должны иметь сертификаты, подтверждающие их профпригодность.

Все в рамках карантинных мер: мясники все в масках, ножи и остальные приборы дезинфицируем каждые пять минут, - рассказывает мясник Асан Абиев.

Как уточняется, всего 784 заявки поступило на онлайн-жертвоприношение в Алматы. Представители мечети и волонтеры обещают отработать их в течение трех дней.

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