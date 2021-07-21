Стало известно о состоянии оказавшихся под завалами общежития заключенных в Актау

Им разрешили созвониться с родными по видеосвязи.

О состоянии восьмерых человек, которых удалось вызволить из-под завалов живыми рассказал заведующий приемным покоем Мангистауской областной многопрофильной больницы Айберген Саурбаев, передает zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Из них четверо пациентов госпитализированы, один в реанимацию, он сейчас на аппарате, состояние тяжелое. Троим пациентам тоже оказана помощь. Они в сознании, лечение в полном объеме получают. В основном, травмы: сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб легких, переломы верхних конечностей, - говорит Саурбаев.

Как уточняется, пострадавших в больнице навестили замминистра внутренних дел Арыстангани Заппаров и глава Комитета УИС. Четырех заключенных после осмотра врачей вернули в колонию на амбулаторное лечение. Им разрешили созвониться с родными по видеосвязи.

Отмечается, что семьям погибших оказывают всю необходимую помощь.

Мы еще не видели тело. Мой братишка погиб. В тюрьме он работал в столовой. Отсидел 11 лет, до выхода на свободу оставалось всего восемь месяцев. Он в тюрьму попал живой и здоровый. Его таким же должны были выпустить отсюда, - рассказывает родственница погибшего Зейнеш.

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Также имеется информация, что на ремонт разрушившегося здания ранее были выделены деньги. Специальная комиссия МВД ведет расследование ЧП. Специалисты обследуют все здания на территории колонии, где отбывают наказание более 700 человек.

Дело завели по статье "Недоброкачественное строительство, повлекшее смерть людей". Виновным в обрушении грозит до восьми лет тюрьмы.

О том, что в одной из колоний Мангистауской области обрушилось общежитие, стало известно 19 июля. Позже в Сети появились фото и видео с места происшествия. Число погибших увеличилось до трех.

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