Стартовали первые соревнования Олимпиады в Токио

Сама церемония открытия Игр состоится 23 июля, но традиционно некоторые соревнования начинаются раньше открытия Олимпиады.

В Токио стартовали первые соревнования в рамках Олимпиады, сообщает zakon.kz со ссылкой на Рен.тв.

Женские сборные Австралии и Японии по софтболу начали матч, который проходит на стадионе в Фукусиме.

Сама церемония открытия Игр состоится 23 июля, но традиционно некоторые соревнования начинаются раньше открытия Олимпиады. Это касается игровых видов спорта, где спортсмены вынуждены долго восстанавливаться после матчей. В частности, софтбола и футбола.

Софтбол входил в программу Олимпиады с 1996 по 2008 год. Трижды золотые медали выигрывала сборная США, один раз - Японии. Этот вид спорта не будет представлен на следующей летней Олимпиаде, которая пройдет в 2024 году в Париже.

На турнире в Токио выступят шесть команд - сборные Австралии, Канады, Италии, Мексики, США (действующий чемпион мира) и Японии. Они проведут между собой однокруговой турнир, по итогам которого две лучшие команды сыграют матч за золотые медали, третья и четвертая сборные встретятся в игре за бронзовые награды.

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