Тихановская призвала США к новым санкциям в отношении Беларуси

П ее словам, нужны санкции против контролируемых режимом Лукашенко компаний в калийной отрасли, а также нефтеперерабатывающих, деревообрабатывающих и металлургических предприятий.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала США к новым санкциям против важных секторов экономики Беларуси, контролируемых режимом Лукашенко, сообщает zakon.kz со ссылкой на DW.

Она заявила, что надеется на "активную и не только символическую поддержку США", выступая в Вашингтоне 20 июля.

По словам Тихановской, санкции необходимо ввести в отношении предприятий, производящих калийные удобрения, а также в нефтеперерабатывающем, деревообрабатывающем и металлургическом секторах.

Одна лишь угроза штрафных мер США или ЕС способна повлиять на действия Лукашенко, считает лидер белорусской оппозиции. Она также подчеркнула, что демократические перемены в стране зависят только от самих белорусов.

19 июля Светлана Тихановская встретилась с госсекретарем США Энтони Блинкеном, заявив о необходимости принять пакет экстренной помощи для белорусских независимых СМИ, поддержать гражданское общество Беларуси и усилить давление на режим Лукашенко.

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