Число зараженных COVID-19 в Казахстане превысило полмиллиона

За прошедшие сутки зарегистрировано 5179 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 20 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 5179 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан - 1277,

в городе Алматы - 710,

в городе Шымкент - 412,

в Акмолинской области - 177,

в Актюбинской области - 142,

в Алматинской области - 160,

в Атырауской области - 348,

в ВКО - 93,

в Жамбылской области - 105,

в ЗКО - 272,

в Карагандинской области - 703,

в Костанайской области - 141,

в Кызылординской области - 108,

в Мангистауской области - 146,

в Павлодарской области - 185,

в СКО - 97,

в Туркестанской области - 103.

Всего в стране подтверждено 504 290 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2529 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан - 499,

в городе Алматы - 503,

в городе Шымкенте - 277,

в Акмолинской области - 126,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 38,

в Атырауской области - 37,

в ВКО - 71,

в Жамбылской области - 15,

в ЗКО - 96,

в Карагандинской области - 506,

в Костанайской области - 23,

в Кызылординской области - 26,

в Мангистауской области - 156,

в Павлодарской области - 66,

в СКО - 53,

в Туркестанской области - 37.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 436 523 человека.

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