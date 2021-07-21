Число зараженных COVID-19 в Казахстане превысило полмиллиона

За прошедшие сутки зарегистрировано 5179 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 20 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 5179 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
- в городе Нур-Султан - 1277,
- в городе Алматы - 710,
- в городе Шымкент - 412,
- в Акмолинской области - 177,
- в Актюбинской области - 142,
- в Алматинской области - 160,
- в Атырауской области - 348,
- в ВКО - 93,
- в Жамбылской области - 105,
- в ЗКО - 272,
- в Карагандинской области - 703,
- в Костанайской области - 141,
- в Кызылординской области - 108,
- в Мангистауской области - 146,
- в Павлодарской области - 185,
- в СКО - 97,
- в Туркестанской области - 103.
Всего в стране подтверждено 504 290 случаев.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 2529 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
- в городе Нур-Султан - 499,
- в городе Алматы - 503,
- в городе Шымкенте - 277,
- в Акмолинской области - 126,
- в Актюбинской области - 0,
- в Алматинской области - 38,
- в Атырауской области - 37,
- в ВКО - 71,
- в Жамбылской области - 15,
- в ЗКО - 96,
- в Карагандинской области - 506,
- в Костанайской области - 23,
- в Кызылординской области - 26,
- в Мангистауской области - 156,
- в Павлодарской области - 66,
- в СКО - 53,
- в Туркестанской области - 37.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 436 523 человека.
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