Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Число зараженных COVID-19 в Казахстане превысило полмиллиона

Фото: pixabay 21 июля 2021, 07:59

За прошедшие сутки зарегистрировано 5179 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 20 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 5179 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан - 1277,
  • в городе Алматы - 710,
  • в городе Шымкент - 412,
  • в Акмолинской области - 177,
  • в Актюбинской области - 142,
  • в Алматинской области - 160,
  • в Атырауской области - 348,
  • в ВКО - 93,
  • в Жамбылской области - 105,
  • в ЗКО - 272,
  • в Карагандинской области - 703,
  • в Костанайской области - 141,
  • в Кызылординской области - 108,
  • в Мангистауской области - 146,
  • в Павлодарской области - 185,
  • в СКО - 97,
  • в Туркестанской области - 103.

Всего в стране подтверждено 504 290 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2529 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан - 499,
  • в городе Алматы - 503,
  • в городе Шымкенте - 277,
  • в Акмолинской области - 126,
  • в Актюбинской области - 0,
  • в Алматинской области - 38,
  • в Атырауской области - 37,
  • в ВКО - 71,
  • в Жамбылской области - 15,
  • в ЗКО - 96,
  • в Карагандинской области - 506,
  • в Костанайской области - 23,
  • в Кызылординской области - 26,
  • в Мангистауской области - 156,
  • в Павлодарской области - 66,
  • в СКО - 53,
  • в Туркестанской области - 37.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 436 523 человека.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Как правильно писать «сексэмэс»
За сколько дней до отпуска можно вакцинироваться - эксперт