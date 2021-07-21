Глава ВОЗ предупредил о появлении еще более опасного штамма COVID-19

Пандемия - это испытание, и мир с ним не справляется, - заявил Гебрейесус.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в скором времени возможно появление еще более опасного штамма коронавируса, чем "дельта-штамм", сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Чем шире распространение, тем больше его вариантов появится с потенциалом стать еще более опасным, чем "дельта-штамм", который сейчас наносит столько ущерба. И чем больше вариантов, тем выше шанс, что один из них сможет увернуться от вакцин, - и мы все вернемся в самое начало, - считает Гебрейесус.

Он отметил, что только 70% вакцинации населения каждой страны позволит остановить пандемию коронавируса. На данном этапе, по мнению Гебрейесуса, мир не справляется с пандемией.

Меня часто спрашивают: когда же закончится пандемия? Действительно, ковид и пандемия поставили перед нами много вопросов. Пандемия - это испытание, и мир с ним не справляется, - заявил Гебрейесус, выступая на 138-й сессии Международного олимпийского комитета.

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