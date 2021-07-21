Казахстан взлетел в рейтинге по скорости мобильного интернета

В стране на 1 июля насчитывалось 24,2 млн абонентов сотовой связи.

Казахстан обогнал Россию и Малайзию по скорости мобильного интернета, сообщает zakon.kz.

К таким выводам пришли аналитики Finprom.kz.

По данным экспертов, Казахстан занял 80-е место, улучшив позиции за месяц на 5 пунктов, за год - сразу на 15.

Скорость мобильного интернета достигла 30,18 Мбит/с против 21,25 Мбит/с в июне прошлого года, плюс значительные 42% за год, - говорится в публикации.

Среди стран СНГ скорость мобильного интернета в Казахстане больше, чем в России, Кыргызстане, Узбекистане, Беларуси, Таджикистане.

Среди прочих стран мира Казахстан обошел Малайзию, Египет, Индию, Венесуэлу и т. д.

Средняя скорость мобильного интернета в мире в июне составила 55,34 Мбит/с. Лидируют такие страны, как ОАЭ (193,51 Мбит/с), Южная Корея (180,48 Мбит/с) и Катар (171,76 Мбит/с). Самая низкая скорость была зафиксирована в Афганистане - всего 7,37 Мбит/с, - отмечают исследователи.

В Казахстане на 1 июля насчитывалось уже 24,2 млн абонентов сотовой связи - на 1,2% больше, чем годом ранее.

Из них 15,8 млн абонентов имеют доступ к интернету, сразу плюс 7% за год. Доля абонентов, имеющих доступ к Всемирной сети, выросла до 65,3% в июне текущего года против 61,8% годом ранее, - заявили аналитики.

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