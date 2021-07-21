Сроки охоты на животных и водоплавающую дичь изменят в Казахстане

Так, на ондатру можно охотиться с 1 октября по 15 февраля, на белку - с 20 октября по 15 февраля.

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов внесло изменения в Правила охоты, сообщает zakon.kz.

В частности, изменены или установлены новые сроки охоты на определенные виды животных и птиц.

Так, на ондатру можно охотиться с 1 октября по 15 февраля, на белку - с 20 октября по 15 февраля.

На корсака, лисицу, соболя, росомаху, солонгой, ласку, горностай, колонок, степного хорька, американскую норку, выдру (кроме среднеазиатской), рысь (кроме туркестанской), енота-полоскуна, зайца (беляк, русак) можно охотиться с 1 ноября по 15 февраля (охота с собаками охотничьих пород и ловчими хищными птицами на корсака, лисицу и зайца по северной зоне - с 15 октября).

Охота на перепела, голубя, горлицу установлена с 20 августа по 30 ноября (охота с собаками охотничьих пород и ловчими птицами на перепела - с 15 июля до отлета).

На куропатку (белая, тундряная, серая, пустынная, бородатая), рябчика - с первой субботы сентября по 30 ноября. На тетерева - с 15 сентября по 30 ноября (весенняя охота на самцов разрешается не более 15 календарных дней в период с 10 апреля по 15 мая).

На фазана охота разрешается с 1 ноября по 31 декабря (охота с собаками охотничьих пород и ловчими птицами - с 1 октября).

На бурого медведя (кроме тянь-шанского) можно будет охотиться с первой субботы сентября по 30 ноября. Весенняя охота на самцов и яловых самок разрешается на срок не более 15 календарных дней в период с 15 апреля по 15 мая. Как отмечается, в случае возникновения угрозы здоровья и жизни населения, причинения материального ущерба допускается отстрел бурого медведя вне зависимости от сроков охоты специализированными организациями уполномоченного органа и местных исполнительных органов.

На кабана, кабаргу - с первой субботы сентября по 31 декабря.

На сибирскую косулю, сибирского горного козла, марала, асканийского оленя, оленя и лося разрешается охота на самцов с 15 июля по 31 декабря, на самок и молодняк - с 15 сентября по 31 декабря.

К примеру, в обосновании говорится, что в действовавших ранее на протяжении десятков лет Правилах сроки охоты на водоплавающую дичь отличались в северной и южной зоне, при этом охота в северной зоне (в том числе Костанайской области) начиналась с последней субботы августа, заканчиваясь 15 ноября.

В действующих Правилах охоты сезон на водоплавающую дичь по зонам не дифференцирован, начинаясь с первой субботы сентября и заканчиваясь 15 декабря. Это приводит к тому, что в северных и северо-восточных областях - основных районах гнездования уток - отгнездившиеся утки к открытию охоты успевают почти полностью улететь, и охота идет исключительно на пролетных птиц. В итоге охотхозяйства не заинтересованы в увеличении численности гнездящихся уток и гусей. При этом уже к 15-20 августа молодняк полностью поднимается на крыло, набирает вес и может добываться на равных со взрослыми птицами, - отмечают в министерстве.

В то же время в таких областях, как Туркестанская и Мангистауская, значимые количества утки появляются только с середины сентября, и часть птиц остается там же на зимовку. Таким образом, там сезон охоты может быть смещен на более поздние сроки - с 15 сентября по 31 декабря. В Атырауской области фактически утки и гуси летят не ранее октября и в массе держатся в ноябре.

Полный текст приказа опубликован на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 2 августа.

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