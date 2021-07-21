Бабушку вообще надо было грохнуть - новые подробности избиения сына Стаса Пьехи

Инцидент произошел в коттеджном поселке Рощино под Петербургом.

Напавшая на семилетнего Петра - сына известного российского певца Стаса Пьехи - женщина заявила, что хотела бы убить бабушку ребенка, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Ранее стало известно, что в коттеджном поселке Рощино под Петербургом на ребенка напала жена футбольного судьи Владислава Безбородова. Кроме того, пострадала бабушка мальчика. Причиной конфликта стал надувной бассейн Безбородовых, который сын Пьехи якобы проткнул карандашом. Как отметил очевидец, Безбородова схватила мальчика за руку и со всей силы швырнула на землю.

Бабушку вообще надо было грохнуть, - сказала женщина на видео, которое опубликовала мать ребенка Наталья Горчакова в Instagram-Stories.

Также нападавшая уточнила, что она "не ударила" семилетнего Петра, "а схватила рукой и швырнула его на пол".

Кроме того, жена Безбородова заявила, что ее дети "неприкосновенны", и за них она "ударит, кого угодно".

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