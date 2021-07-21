Мы можем положить конец пандемии COVID-19 - ВОЗ

Основной целью ВОЗ является вакцинировать 70% населения каждой страны к сентябрю 2022 года, для чего потребуется 11 млрд вакцин.

Вакцинировать 70% населения каждой страны к сентябрю следующего года - основная цель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в борьбе с коронавирусной инфекцией, передает zakon.kz.

Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, выступая 21 июля на 138-й сессии Международного олимпийского комитета в преддверии Олимпийских игр в Токио.

Нет вакцины против ВИЧ, болезни Альцгеймера и этот перечень очень и очень длинный. С COVID все иначе. Пандемия может быть под нашим контролем. У нас есть все, чтобы спасать человеческие жизни. Наша цель - вакцинировать 70% населения каждой страны к сентябрю следующего года. Наша цель - глобальное восстановление. Мы можем положить конец пандемии. Тедрос Адханом Гебрейесус

Он уточнил, сколько вакцин потребуется, чтобы привить от COVID-19 70% населения к сентябрю 2022 года.

Чтобы выполнить цель о вакцинации 70% населения к сентябрю, нам потребуется 11 млрд вакцин. Это потребует срочных мер. Но сейчас происходит беспрецедентный кризис, и он требует беспрецедентных мер. Тедрос Адханом Гебрейесус

Отвечая на вопрос, когда закончится пандемия, он заявил, что "пандемия закончится, когда мир решит закончить с ней".

Все в наших руках. У нас есть необходимый инструментарий. Мы можем предотвратить заболевание, мы можем вылечить болезнь. Мы делали это в отношении многих заболеваний, которые бросали вызовы медикам. Причина того, что мы не можем победить пандемию, - отсутствие реальных политических обязательств, и это очень разочаровывает нас. Мы не можем положить конец пандемии, хотя имеем все инструменты. Правительства стран большой двадцатки должны проявить волю и использовать средства, которыми они располагают. Тедрос Адханом Гебрейесус

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