От КВИ скончался еще один член Коллегии адвокатов Нур-Султана 

От злосчастной болезни уходят лучшие, опытные, всеми любимые…

От коронавирусной инфекции скончался член Коллегии адвокатов г. Нур-Султана Владимир Халюткин, передает zakon.kz.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила адвокат Асель Токаева.

"В нашей Коллегии адвокатов города Нур-Султан третья смерть. От злосчастной болезни уходят лучшие, опытные, всеми любимые… Вчера скончался Халюткин Владимир Васильевич… До сих пор не верится… Скорблю… Шутник, оптимист по жизни, имеющий истории на все случаи жизни и просто хороший человек. С ним ушла целая эпоха пришедших в начале 2000-х годов, тогда еще молодых адвокатов, среди которых была и я. Тогда нас было мало, и мы были, как одна семья. Он был заведующим Центральной юридической консультацией. Владимир Васильевич был наставником для многих молодых адвокатов, всегда щедро делился накопленным опытом. В последние годы читал стажерам лекции. Покойтесь с миром, Владимир Васильевич, в нашей памяти Вы навсегда…", - написала она.

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