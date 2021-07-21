Первый случай смерти человека от птичьего гриппа зафиксирован в Индии

Жертвой болезни стал 11-летний мальчик, который скончался 20 июля.

В Индии зафиксировали первый случай смерти человека от птичьего гриппа - жертвой болезни стал 11-летний мальчик, который скончался 20 июля, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает газета The Times of India со ссылкой на источники во Всеиндийском институте медицинских наук, ребенок был доставлен в институт 2 июля с высокой температурой и кашлем.

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Мы думали, что он был болен COVID-19. Но когда тесты оказались отрицательными, дальнейшие исследования установили, что мальчик страдал от инфекции, вызванной вирусом "птичьего" или "куриного" гриппа, - приводит издание слова источника.

Отмечается, что в настоящее время проводится поиск и выявление лиц, которые могли контактировать с мальчиком.

За последние 15 лет Индия пережила неоднократные вспышки птичьего гриппа, в основном поражающие дикую и домашнюю птицу. Однако пока в стране не было официально зафиксировано случаев смерти человека из-за этого заболевания.

Как указывают источники газеты, специалисты общественного здравоохранения встревожены этой ситуацией.

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Птичий грипп распространен у пернатых, но иногда передается и человеку. Он атакует легкие, нос и горло. Это респираторное заболевание и имеет симптомы, похожие на обычную простуду. В мире зафиксированы многочисленные случаи смерти людей от этой инфекции. В группе риска - дети и пожилые люди, а также лица, страдающие хроническими заболеваниями.

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В январе текущего года в Индии была отмечена мощная вспышка птичьего гриппа у пернатых. Вирус птичьего гриппа был подтвержден у погибших диких и домашних пернатых в штатах Химачал-Прадеш, Мадхья-Прадеш, Керала, Раджастхан, Уттар-Прадеш, Харьяна, Гуджарат, Махараштра, а также в столичном округе Дели.

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