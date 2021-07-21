Курс доллара резко вырос на торгах

Доллар подорожал сразу на 1,50 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11.00 средневзвешенный курс доллара составил 428,76 тенге, поднявшись на 1,50 тенге, передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 427,7-430,3 тенге, евро - 504,9-506,9 тенге, рос. рубль - 5,76-5,81 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 21 июля.

Августовские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,65%, составив $66,76 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре снизились на 0,63% - до $68,91 за баррель.

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