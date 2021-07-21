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Токаев выразил соболезнования семье врача Серика Бекбосынова

Фото: facebook.com 21 июля 2021, 11:25

У Серика Бекбосынова произошла остановка сердца.

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким известного кардиохирурга Серика Бекбосынова, сообщает zakon.kz.

Серик Темирханович работал в Национальном научном кардиохирургическом центре и был одним из лучших специалистов в области сердечно-сосудистой хирургии. Его профессионализм, как самого молодого кардиохирурга в мире, проводившего операцию на сердце, был высоко оценен. Он спас много человеческих жизней. Яркий образ Серика Темирхановича, усердно трудившегося на благо страны и являвшегося настоящим мастером своего дела, останется в нашей памяти,, - говорится в телеграмме.

Известный врач-кардиохирург Серик Бекбосынов скончался 20 июля в возрасте 41 года.

Серик Темирханович не болел коронавирусной инфекцией COVID-19 на момент смерти, но переболел КВИ летом 2020 года.

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