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44-градусная жара ожидается в Казахстане

Фото: © pixabay.com/geralt 21 июля 2021, 11:39

Согласно прогнозу, ожидается жара на большей части Казахстана.

Казахстанские синоптики предоставили прогноз погоды на 22-24 июля, сообщает zakon.kz.

Согласно прогнозу, ожидается жара на большей части Казахстана.

Неустойчивый характер погоды по-прежнему будет сохраняться на большей части страны, за исключением южных и северных областей. С прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди, 23 июля на востоке, 23-24 июля на западе - сильные дожди с грозами, порывистым ветром, ожидаются град, шквал, на юге - с пыльной бурей. РГП "Казгидромет"

Помимо осадков, ожидается повышение температуры воздуха днем на севере и в центре до 30-38 градусов, на юге - до 37-44 градусов, на юго-востоке - до 33-42 градусов, и только на западе страны будет наблюдаться постепенное понижение температуры от 33-41 до 25-33 градусов.

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