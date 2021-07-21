Обмениваться кредитными историями планируют в странах ЕАЭС

Соглашение подпишут в целях создания на финансовых рынках условий для обеспечения свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также для минимизации кредитных рисков.

В Казахстане подготовлен проект Соглашения о порядке обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй, в рамках Евразийского экономического союза, сообщает zakon.kz.

Подписать такое соглашение страны, входящие в ЕАЭС, включая Казахстан, намерены для "создания на финансовых рынках условий для обеспечения свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также для минимизации кредитных рисков".

Как отмечается, тем самым страны Союза выражают стремление обеспечивать защиту прав и законных интересов потребителей и поставщиков финансовых услуг, признавая необходимость определения порядка обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй, и использования данной информации в целях углубления интеграционных процессов в сфере финансовых рынков и формирования в рамках Евразийского экономического союза общего финансового рынка.

Настоящее Соглашение определяет порядок обмена в рамках Союза сведениями, входящими в состав кредитных историй, и иной информацией, предусмотренной настоящим Соглашением (трансграничный обмен), - говорится в документе.

Информация, которая будет запрашиваться, включает в себя:

запрос о предоставлении кредитного отчета;

согласие субъекта кредитной истории или информацию о наличии такого согласия в соответствии с законодательством государства-члена, в уполномоченную организацию которого направляется запрос о предоставлении кредитного отчета;

кредитный отчет;

документы, касающиеся оспаривания сведений, входящих в состав кредитных историй.

Перечень пользователей кредитной истории формируется на основании предложений уполномоченных органов и утверждается Советом Комиссии.

Соглашение предусматривает, что при оспаривании сведений, входящих в состав кредитных историй, субъект кредитной истории вправе обратиться с заявлением в запрашивающую уполномоченную организацию либо в запрашиваемую уполномоченную организацию.

Порядок такого оспаривания устанавливается законодательством государства-члена запрашиваемой уполномоченной организации.

Информация, полученная при трансграничном обмене, может быть использована исключительно в целях оформления кредитных отношений или мониторинга оформленных кредитных отношений, - указывается в документе.

Как отмечается, подписание Соглашения позволит создать условия для развития трансграничного кредитования на общем финансовом рынке ЕАЭС за счет обеспечения взаимного доступа к кредитной информации кредитным организациям, находящимся на территории ЕАЭС, для адекватной оценки рисков при принятии решений о кредитовании резидентов других государств-членов.

Посмотреть текст проекта Соглашения можно на сайте "Открытые НПА" до 2 августа.

Страны-участницы ЕАЭС: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. На данный момент население Союза насчитывает 182,7 миллиона человек.

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