Засуха в Мангистау - Мамин поручил помочь фермерам

Глава Правительства прибыл с рабочим визитом в регион.

Премьер-министр РК Аскар Мамин поручил оказать помощь фермерским хозяйствам, пострадавшим от засухи в Мангистауской области, сообщает zakon.kz.

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Глава Правительства прибыл с рабочим визитом в Мангистаускую область, где заслушал доклад акима области Серикбая Трумова о сложившейся в регионе ситуации в сфере животноводства и по обеспечению кормами пострадавших от засухи районов, - говорится в сообщении primeminister.kz.

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Премьер-министру доложили о проводимой работе по обеспечению кормами наиболее пострадавших Мангистауского, Бейнеуского, Каракиянского районов.

Налажена поставка и реализация сена из соседних областей - Актюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайской. В рамках заключенного договора с АО "НК "Продовольственная контрактная корпорация" завезено более 1200 тонн ячменя, которые были реализованы фермерам ниже рыночной цены. Также в регионе проводит работу специальная комиссия по инвентаризации поголовья скота.

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По итогам рассмотрения Республиканским штабом по мониторингу и оперативному решению вопросов по обеспечению кормами фермерских хозяйств Правительством РК уже выделено 1,9 млрд тенге на частичное возмещение затрат на корма для маточного поголовья животных в Мангистауской области.

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По поручению премьер-министра будут дополнительно выделены необходимые средства на формирование стабилизационного фонда для приобретения и доставки фермерским хозяйствам заготовленного сена объемом 114,7 тыс. тонн по доступным ценам, а также на закуп кормов (отрубей) количеством 56,3 тыс. тонн через АО "НК "Продовольственная контрактная корпорация".

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