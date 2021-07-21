Две противотанковые мины обнаружили в Акмолинской области

Территория была оцеплена.

В ходе проведения ОПМ "Правопорядок" две противотанковые мины обезвредили акмолинские полицейские в районе Біржан сал (он же Энбекшильдерский или Енбекшильдерский район) Акмолинской области, сообщает Polisia.kz.

19 июля на территории района Біржан сал были обнаружены два металлических предмета цилиндрической формы, внешне аналогичные с боевой миной. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отдела полиции района и сотрудники учебно-тренировочного взвода ДП Акмолинской области. Территория была оцеплена, - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МВД РК.

В ходе осмотра места специалисты установили, что два металлических предмета цилиндрической формы, обнаруженных на месте скопления талых вод, являются осколочными заградительными минами "У-ОЗМ-72".

Общее состояние мин крайне изношенное, подвергшееся коррозии и механическим повреждениям. Данные предметы были обезврежены на месте. Известно, что ранее недалеко от места обнаружения предметов был расположен расходный склад взрывчатых веществ, который принадлежал шахте "Юбилейная". В 1990 году шахта была законсервирована и закрыта.

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