Определен состав сборной Казахстана на Паралимпийские игры

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Знаменосцами казахстанской сборной определены Нурлан Домбаев и Раушан Койшыбаева.
XVI летние Паралимпийские игры Токио-2020 пройдут с 24 августа по 5 сентября, где честь Казахстана будут защищать 25 паралимпийцев по семи видам спорта, сообщает zakon.kz.
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Казахстанские паралимпийцы завоевали семь лицензий по плаванию, шесть лицензий по дзюдо, пять лицензий на счету у пауэрлифтеров, три лицензии у таеквондистов и две лицензии завоевали легкоатлеты. пресс-служба Национального паралимпийского комитета РК
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Отмечается, что казахстанские паралимпийцы впервые завоевали лицензии в таких видах спорта, как пара каноэ и пара пулевая стрельба.
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Двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Азии и двукратный чемпион Европы по пара таеквондо Нурлан Домбаев и серебряный призер XV летних Паралимпийских игр Рио-2016 Раушан Койшыбаева определены знаменосцами паралимпийской сборной Казахстана в Токио-2020. пресс-служба Национального паралимпийского комитета РК
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Токио-2020 являются шестыми Паралимпийскими играми, в которых принимают участие спортсмены независимого Казахстана. За последние 25 лет Казахстан впервые отправляет больше 20 спортсменов на Паралимпийские игры.
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В Атланте в 1996 году от Казахстана выступили 12 паралимпийцев, в Сиднее-2000 - двое, в Афинах-2004 - восемь, в Пекине-2008 - трое, в Лондоне-2012 - семеро, в Рио-2016 - 10 и наконец 25 спортсменов из Казахстана примут участие в летних Паралимпийских играх Токио-2020. пресс-служба Национального паралимпийского комитета РКСостав сборной Республики Казахстан на Паралимпийские игры Токио-2020
Плавание:
1. Нурдаулет Жумагали;
2. Нурали Советқанов;
3. Сиязбек Далиев;
4. Ержан Салимгереев;
5. Зульфия Габидулина;
6. Роман Агалаков;
7. Алия Рахимбекова.
Легкая атлетика:
1. Дастан Мукашбеков;
2. Салтанат Абылкасымқызы.
Дзюдо:
1. Жанбота Аманжол;
2. Зарина Байбатина;
3. Темиржан Даулет;
4. Даяна Федосова;
5. Ануар Сариев;
6. Ғалымжан Смагулулы.
Каноэ:
1. Бейбарыс Спатай.
Таеквондо:
1. Нурлан Домбаев;
2. Нышан Омирали;
3. Камила Досмолова.
Пауэрлифтинг:
1. Давид Дегтярев;
2. Раушан Койшыбаева;
3. Рахмеджан Хамаев;
4. Гульбану Абдыхалыкова;
5. Алина Солодухина;
6. Айсулу Жумабаева.
Пара пулевая стрельба:
1. Айсулу Жумабаева.
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