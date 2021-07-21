Почему высохло розовое озеро Кобейтуз - комментарий акимата

Ущерб, нанесенный озеру в 2020 году, не повлиял на высыхание.

В акимате Ерейментауского района рассказали, почему уникальное розовое озеро Кобейтуз высохло, передает корреспондент zakon.kz.

Фотографии озера опубликовали в одной из популярных групп Facebook.

Режим экологического бедствия можно смело объявлять. В этот раз речь пойдет не о свалках и мусоре на берегах страны. Речь пойдет об известном всем розовом озере Кобейтуз. В результате сильнейшей засухи в стране оно полностью высохло, - написал пользователь социальной сети.

Он показал - каким озеро было в прошлом году, и как оно выглядит сейчас. На фотографиях невооруженным глазом видно, что озеро полностью высохло и покрылось солевой коркой.

В акимате Ерейментауского района сообщили, что это нормальное природное явление для такого озера.

Читайте также:

Озеро Кубейтуз может надолго потерять свою уникальность из-за варварства людей

Соленые озера в Ерейментауском районе, в том числе Кобейтуз, ежегодно пересыхают. Вода испаряется и остается солевая корочка. В прошлом году в связи с тем, что было большое снеготаяние и дожди, вода стояла на 20-30 сантиметров по всей окружности озера. В этом году из-за засухи вода испарилась, - сообщил заместитель акима района Баттал Ибраев.

По его словам, ущерб, нанесенный озеру в прошлом году, не повлиял на высыхание.

Да, в прошлом году был нанесен ущерб из-за того, что люди приезжали и увозили с собой соль и грязь, но не такой значительный, чтобы целое озеро погибло. Один-два года - и следа не останется от всего этого. Я не могу сказать, что настало экологическое бедствие для Кобейтуза. У нас каждый год в подобных озерах исчезает вода, но это из-за испарения, - пояснил замакима.

Читайте также:

Токаев возмутился бескультурьем казахстанцев на природе

Напомним, в прошлом году казахстанцы отрыли для себя уникальное озеро розового цвета. Находится Кобейтуз в Акмолинской области. Из-за ажиотажа с коронавирусом многие начали вывозить оттуда соль и грязь. Позднее въезд туда закрыли и сообщили, что Кобейтузу придадут статус особо охраняемой территории.

Ранее стало известно, что в озере нашли опасные вещества, которые вредны для человека.

Тамила Языкова, Нур-Султан

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!