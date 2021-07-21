Скончался известный художник Вадим Сидоркин

Ему было 62 года.

В Алматы скончался знаменитый казахстанский художник Вадим Сидоркин. Об этом сообщили в Союзе художников, передает zakon.kz.

Портретисту было 62 года. О причине смерти пока не сообщается.

Вадим Сидоркин - выпускник Алма-Атинского художественного училища им. Н.В. Гоголя, а затем Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина. Он был востребованным художником и портретистом, участником множества международных выставок.

Вадим - сын известной пары художников Евгения Сидоркина и Гульфайруз Исмаиловой. Сидоркин-старший - автор огромного декоративного панно, которое украшает Дворец спорта им. Балуана Шолака в Алматы, и классических иллюстраций к роману Ауэзова “Путь Абая”. Кисти Гульфайрус Исмаиловой принадлежит картина “Казахский вальс”, которая является жемчужиной коллекции Музея искусств им. Кастеева. Также она написала портреты Куляш Байсеитовой, Дины Нурпеисовой и многих других.

Сидоркин-младший всячески поддерживал память о маме с папой, сохраняя и пропагандируя их творческое наследие.

Пользователи Facebook приносят соболезнования близким художника.

Он творил вдохновенно, не думая о мелочах жизни. Его работы приносят нам радость. Светлая память! Будем помнить! - написала Нургуль Тусупбекова.

Не верится, что Вадима больше нет. Светлая Память! Искренние соболезнования родным и близким. Скорблю вместе, - пишет Айгуль Байкадамова.

Жаль, что хорошие люди уходят. Пусть земля будет пухом! - написала Каныш Наурузова.

В Союзе художников отметили, что дату и место панихиды назовут позже. В связи с пандемией количество людей на панихиде будет ограничено.

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