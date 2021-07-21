В Сеть утекли данные более 30 тыс. Telegram-аккаунтов казахстанцев

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На одном из Telegram-каналов был обнаружен файл, содержащий 744 тыс. записей о персональных данных пользователей мессенджера - более 30 тыс. аккаунтов зарегистрированы на казахстанские телефонные номера.