В Караганде мужчина взял в плен бывшую жену и ребенка

Начато расследование по статье "Незаконное лишение свободы".

Житель Балхаша обратился в полицию с тем, что его дочь и внучка пропали. Оказалось, что их похитил бывший зять, передает zakon.kz.

Polisia.kz пишет, что 67-летний мужчина обратился в полицию с заявлением о том, что его дочь и внучка не вернулись домой из детского сада. Полицейские перекрыли выезды из города, опросили работников детсада и выяснили, что бывший зять заявителя насильно посадил девушку с девочкой в автомобиль и увез.

Оказалось, что после развода девушка уехала жить к родителям в Балхаш, а супруг остался в Караганде. Полицейские сообщили об этом коллегам из областного центра. Те нашли похищенных в одном из частных домов Караганды и задержали злоумышленника. Тот объяснил, что похитил бывшую жену и дочку из-за того, что хотел чаще видеться с ребенком.

Начато расследование по статье "Незаконное лишение свободы".

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!