На Иссык-Куле прекращены поиски пропавшей казахстанки

Близкие понимают, что шансов найти пропавшую живой фактически нет - спасатели.

Поиски пропавшей 29-летней казахстанки в Иссык-Кульской области прекращены, сообщает zakon.kz.

Sputnik Кыргызстан отмечает, что это было просьбой родителей.

Девушка пропала 15 июля.

Пятеро ее близких перешли мост через реку на пастбище Каракол-Алаколь и отправились за дровами, а она осталась на другом берегу. У девушки казахстанское гражданство, но семья прибыла из России, - отметили в МЧС.

Родственникам необходимо вернуться на родину.

Просьба остановить поиски поступила от родителей пропавшей. Близкие, как и наши спасатели, понимают, что шансов найти пропавшую живой фактически нет. Была надежда, что девушка заблудилась в лесу, но она не оправдалась, - уточнили спасатели.

В поисках участвовали более 100 сотрудников милиции и МЧС. Они проверили больше 20 километров территории.

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