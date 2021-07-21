Почему дочери принца Гарри и Меган Маркл нет в списке наследников королевского престола

Второго ребенка герцога и герцогини Сассекских не включили в список наследников на королевский трон.

Дочери герцога и герцогини Сассекских - принца Гарри и Меган Маркл - нет в списке наследников королевского престола, передает zakon.kz со ссылкой на 5-tv.ru.

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Как сообщает The Mirror, их дочь пока не может претендовать на престол.

Второго ребенка принца Гарри и Меган Маркл не включили в список наследников на королевский трон. На официальном сайте королевской семьи все еще не обновили линию преемственности.

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Дочь герцога и герцогини Сассекских - Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор - родилась 4 июня. Девочка получила свое имя в честь королевы Елизаветы II и покойной принцессы Дианы.

Девочка должна занять восьмую позицию в числе наследников сразу после своего родного брата - Арчи. Стоит отметить, что имя первенца герцога и герцогини Сассекских появилось в списке спустя 15 дней после его рождения. А имя Луи - третьего ребенка принца Уильяма и Кейт Миддлтон - спустя 12 дней.

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