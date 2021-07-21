Утверждены правила выдачи разрешений на ввоз и вывоз озоноразрушающих веществ в рамках ЕАЭС

Приложение zakon.kz
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Разрешение на вывоз и ввоз таких веществ и продукции выдается компетентным органом государства-члена ЕАЭС.
Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК своим приказом от 12 июля 2021 года утвердил Правила выдачи разрешений на ввоз на территорию РК из государств - членов Евразийского экономического союза и вывоз с территории РК в эти государства озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции, сообщает zakon.kz.
Правила распространяются на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих ввоз на территорию республики из стран ЕАЭС и вывоз с территории Казахстана в эти государства озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции, к которым применяются меры нетарифного регулирования, утвержденных Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 года.
К таким веществам относятся: фтортрихлорметан, дифтордихлорметан, пентафторхлорэтан, трифторбромметан и другие.
Ввоз на территорию Республики Казахстан из государств-членов Евразийского экономического союза и вывоз с территории Республики Казахстан в эти государства озоноразрушающих веществ (кроме содержащей их продукции) физическими лицами для личного пользования (в некоммерческих целях) запрещен, - говорится в правилах.
Разрешение на вывоз и ввоз таких веществ и продукции выдается компетентным органом государства-члена Евразийского экономического союза, на территорию которого предполагается ввоз озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции.
Не требуется получение разрешения:
Выдача такого разрешения в Казахстане является государственной услугой, которая оказывается Комитетом экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.
Действие выданного разрешения прекращается по истечении срока, на который оно было выдано, либо до истечения такого срока - после однократного применения разрешения (ввоза и вывоза соответствующего количества озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции, установленного разрешением).
Приказ вводится в действие по истечении 60 календарных дней после его первого официального опубликования (19 июля).
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