США просят Украину воздержаться от критики по "Северному потоку-2"

Издание пишет, что враждебная риторика Украины в отношении "Северного потока — 2" не устраивает США, которые близки к договоренности с Германией.

Вашингтон во время переговоров с Германией по "Северному потоку-2" призвал Украину воздержаться от критики по этому вопросу, сообщает zakon.kz.

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники.

Издание пишет, что враждебная риторика Украины в отношении "Северного потока — 2" не устраивает США, которые близки к договоренности с Германией об отказе противодействовать строительству трубопровода.

США дали понять, что они отказались от остановки проекта, известного как "Северный поток – 2", и теперь изо всех сил пытаются сдержать ущерб, заключив сделку с Германией. В то же время американские власти тихо призвали своих украинских коллег воздержаться от критики грядущего соглашения. Politico

По словам одного из американских чиновников, в ходе текущих переговоров с Германией официальные лица США пытаются ограничить риски, которые газопровод может представлять для Украины и европейской энергетической безопасности. Между тем, источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщил изданию, что позиция Киева заключается в том, что санкции США все еще могут остановить завершение строительства газопровода. Он отметил, что Киев по-прежнему категорически против "Северного потока 2".

Американские СМИ накануне сообщили, что США и Германия достигли соглашения по "Северному потоку-2". По информации The Wall Street Journal, стороны объявят о договоренностях сегодня, 21 июля. Bloomberg сообщил, что по этому соглашению Германия обязуется вводить санкции против России, если Москва будет использовать энергетику в качестве инструмента давления на Украину, а США в рамках сделки оставляют за собой право на введение санкций.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!