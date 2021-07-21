Шестиклассник случайно застрелился в ЗКО

Президент поручил усилить проводимую работу по темпам вакцинации населения области.

Одиннадцатилетний школьник в ЗКО случайно выстрелил в себя из карабина, сообщает zakon.kz.

Трагедия произошла 16 июля в селе Бисен Бокейординского района, передает портал "Мой город".

Семья вполне благополучная. Глава семейства занимается крестьянским хозяйством, воспитывают четверых детей. Как именно произошла трагедия - мы сказать не можем. представитель акимата Бокейординского района

Выстрел пришелся в шею, уточнили в пресс-службе управления здравоохранения.

Родителей в этот момент дома не было.

Вызов на станцию скорой помощи поступил в 12.30. К сожалению, ребенок скончался до приезда скорой помощи. пресс-служба управления здравоохранения

Мальчик в этом году закончил 6 класс.

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