На посевной комбайнера убило током

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Во время работы в поле погиб комбайнер.
21 июля в ЗКО произошла трагедия. Во время полевых работ комбайнера убило током, сообщает zakon.kz.
Несчастный случай произошел в 11:50 в четырех километрах от поселка Достык, района Байтерек, передает "Мой Город".
В пресс-службе департамента чрезвычайных ситуаций ЗКО сообщили, что 26-летний оператор-механизатор зерноуборочного комбайна при движении по полю задел линии электропередач выхлопной трубой. В результате его убило электрическим током.
На место происшествия выезжали пять сотрудников ДЧС ЗКО, - прокомментировали в ведомстве.
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